Ovo je atraktivna Italijanka koja će devedesetogodišnjem kralju Formule 1 roditi dete (FOTO)

Bivši šef i vlasnik Formule 1 Berni Elston trebao bi četvrti put, u svojoj devedesetoj godini, da postane otac sa četrdesetšestogodišnjom suprugom Fabianom Flosi.

Kako prenose britanski mediji, Italijanka Fabiana Flosi čeka svoje prvo dete sa Bernijem, čije se bogatstvo procenjuje na 3.2 milijarde evra. Eklston već ima petoro unučadi, a u oktobru će napuniti 90 godina, što Fabiani uopšte ne predstavlja problem. Fabijana je potpredsednica marketinga za Grand Pri u Brazilu od 2012. godine.