Korona po gradovima: Dok u Valjevu na testiranje čeka više od 120 medicinara, evo gde nam preti novo žarište

Blic pre 3 sata | E. B.

Iza nas je najcrnji dan u Srbiji od početka epidemije korona virusa.

U poslednja 24 sata registrovano je 305 novih slučajeva zaraze, pa je broj obolelih porastao na 1.476, dok je osam osoba preminulo, pa je broj umrlih narastao na 39. Od poslednjeg izveštaja do danas u 15 sati testirani su uzorci 748 osoba, a ukupno je do sada testirano 5.756 ljudi koji su ispunjavali kriterijume definicije slučaja. Hospitalizovano je 874 pacijenata, a na respiratoru je njih 81. Korona virus naglo je počeo da se širi i po gradovima u kojima ga do