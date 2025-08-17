U fotografijama: Protest u Valjevu okončan neredima

BBC News pre 48 minuta

Đorđe Đoković/Kolubarske.rs Sukobi Žandarmerije i demonstranata kod Višeg suda u Valjevu

Protest u Valjevu započeo je kao mirna šetnja hiljada ljudi centralnim gradskim ulicama, a završio se demoliranjem prostorija vladajuće Srpske napredne stranke, zgrada Opštine i tužilaštva.

Skup 16. avgusta je organizovan kao reakcija na policijsku brutalnost zabeleženu dva dana ranije u ovom gradu na zapadu Srbije, kada je povređeno nekoliko mlađih ljudi.

Grupe maskiranih pojedinaca demolirale su tih dana i nekoliko kafića i zanatskih radnji u kojima je bilo i povređenih, ali prema do sada dostupnim podacima, niko još nije priveden zbog napada.

U Valjevu je u subotu privedeno 29 ljudi, zadržano je 15, a protiv 13 će biti podnete prekršajne prijave.

Lakše je povređeno šest pripadnika Žandarmerije, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.

„Neće se tolerisati kršenje zakona, napadi na policiju, državne objekte, na imovinu drugih političkih stranaka i na bezbednost ljudi“, rekao je u ponoćnom vanrednom obraćanju ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.

Protest je počeo mirno, okupljanjem uz zvuke pištaljki, vuvuzela, povike „Pumpaj“ i pogrdne reči na račun predsednika Aleksandra Vučića.

Đorđe Đoković/Kolubarske.rs Skup ispred Valjevske gimnazije počeo je oko 19 sati

Đorđe Đoković/Kolubarske.rs

Nije bilo govornika, ali su na skupu bili glumci Dragan Bjelogrlić, Milan Marić, Nela Mihajlović, reditelj Milan Nešković.

Đorđe Đoković/Kolubarske.rs

Jake policijske snage dočekale su demonstrante koji su hodali centralnom gradskom ulicom Karađorđevom do prostorija Ministarstva unutrašnjih poslova.

Đorđe Đoković/Kolubarske.rs Ulaz u prostorije MUP-a u Valjevu dok su ispred stajale hiljade ljudi

Uprkos provokacijama, policija nije reagovala, a potom se iz mase izdvojila grupa maskiranih mladića i krenula ka obližnjim prostorijama SNS.

Đorđe Đoković/Kolubarske.rs

Kamenicama su razbijali stakla na zgradi, bacali baklje i protehnička sredstva koja su izazvala manji požar u prostorijama u prizemlju stambene zgrade.

U prostorijama nije bilo nikog, a požar je ubrzo ugašen.

Đorđe Đoković/Kolubarske.rs

Zorana Jevtić/Reuters

Razbijena su i stakla na zgradi Opštine Valjeva i Tužilaštva, a okupljeni su se sukobili s policijom i kod Višeg suda u Valjevu.

Đorđe Đoković/Kolubarske.rs

Đorđe Đoković/Kolubarske.rs

Đorđe Đoković/Kolubarske.rs Maskirani muškarci bacali su pirotehnička sredstva i razbijali prozore na zgradi Opštine u Valjevu

Skup je završen oko 23 sata, kada su na ulicama ostali uglavnom policajci i borna kola žandarmerije.

Đorđe Đoković/Kolubarske.rs

Đorđe Đoković/Kolubarske.rs

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 08.17.2025)