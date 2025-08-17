U fotografijama: Protest u Valjevu okončan neredima
Skup je organizovan kao reakcija na policijsku brutalnost zabeleženu dva dana ranije u ovom gradu na zapadu Srbije, za šta zasad niko nije odgovarao.
Protest u Valjevu započeo je kao mirna šetnja hiljada ljudi centralnim gradskim ulicama, a završio se demoliranjem prostorija vladajuće Srpske napredne stranke, zgrada Opštine i tužilaštva.
Skup 16. avgusta je organizovan kao reakcija na policijsku brutalnost zabeleženu dva dana ranije u ovom gradu na zapadu Srbije, kada je povređeno nekoliko mlađih ljudi.
Grupe maskiranih pojedinaca demolirale su tih dana i nekoliko kafića i zanatskih radnji u kojima je bilo i povređenih, ali prema do sada dostupnim podacima, niko još nije priveden zbog napada.
U Valjevu je u subotu privedeno 29 ljudi, zadržano je 15, a protiv 13 će biti podnete prekršajne prijave.
Lakše je povređeno šest pripadnika Žandarmerije, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.
„Neće se tolerisati kršenje zakona, napadi na policiju, državne objekte, na imovinu drugih političkih stranaka i na bezbednost ljudi“, rekao je u ponoćnom vanrednom obraćanju ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.
Protest je počeo mirno, okupljanjem uz zvuke pištaljki, vuvuzela, povike „Pumpaj“ i pogrdne reči na račun predsednika Aleksandra Vučića.
Nije bilo govornika, ali su na skupu bili glumci Dragan Bjelogrlić, Milan Marić, Nela Mihajlović, reditelj Milan Nešković.
Jake policijske snage dočekale su demonstrante koji su hodali centralnom gradskom ulicom Karađorđevom do prostorija Ministarstva unutrašnjih poslova.
Uprkos provokacijama, policija nije reagovala, a potom se iz mase izdvojila grupa maskiranih mladića i krenula ka obližnjim prostorijama SNS.
Kamenicama su razbijali stakla na zgradi, bacali baklje i protehnička sredstva koja su izazvala manji požar u prostorijama u prizemlju stambene zgrade.
U prostorijama nije bilo nikog, a požar je ubrzo ugašen.
Razbijena su i stakla na zgradi Opštine Valjeva i Tužilaštva, a okupljeni su se sukobili s policijom i kod Višeg suda u Valjevu.
Skup je završen oko 23 sata, kada su na ulicama ostali uglavnom policajci i borna kola žandarmerije.
(BBC News, 08.17.2025)