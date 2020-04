Vučić: Rad na novim nabavkama respiratora se privodi kraju

N1 Info pre 1 sat | FoNet

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je da se rad na novim nabavkama respiratora privodi kraju.

"Rad na novim, velikim nabavkama respiratora i zaštitne opreme privodi se kraju. "Živela Srbija", poručio je Vučić na Instagram profilu Budućnost Srbije. Rad na novim, velikim nabavkama respiratora i zaštitne opreme privodi se kraju. Živela Srbija! A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) on Apr 4, 2020 at 1:55am PDT