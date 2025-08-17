Ministar Nenad Vujić: Napad na tužilaštvo u Valjevu će biti najoštrije kažnjen

Danas pre 1 sat  |  Beta
Ministar Nenad Vujić: Napad na tužilaštvo u Valjevu će biti najoštrije kažnjen

Ministar pravde Nenad Vujić saopštio je danas da je napad na zgradu Javnog tužilaštva u Valjevu „nedopustiv udar na institucije pravne države koji mora biti najoštrije kažnjen“.

Ministar je u objavi na Instagramu osudio večerašnje incidente, dodavši da će počinioci biti brzo identifikovani i procesuirani. „Nijedan napad na pravosuđe i državne institucije ne može i neće biti tolerisan. Ministarstvo pravde, na čijem sam čelu, pruža svu podršku u odbrani poretka i pravne države, kao i zaštiti pravosudnih institucija. Ulica nikada ne sme da optužuje i presuđuje“, naveo je Vujić. Demonstranti koji učestvuju na protestu „Srbija se umiriti ne
