Srbija očekuje veliki talas zaraze, od 13 časova zabrana kretanja do ponedeljka ujutru

Peta nedelja epidemije koronavirusa u Srbiji počela je najtežim danom, posle kojeg je broj zaraženih porastao na 1.476. Preminulih je ukupno 39, a stručnjaci i dalje nastavljaju da apeluju na ljude da ne izlaze iz kuća. Danas od 13 časova počinje zabrana kretanja svih ljudi do ponedeljka u 5 ujutru, a samo su penzioneri u ranim jutarnjim časovima mogli u prodavnice.

6.00 – Stariji od 65 godina imaju još sat vremena za nabavku namirnica. U Srbiji svi stariji od 65 godina od ovog trenutka mogu u nabavku u određenim trgovinskim objektima. U 7.00 ističe vreme za kupovinu i sva starija lica moraju do 8.00 da budu u svojim domovima. Petak je do sada bio najteži dan jer je registrovano 305 novih slučajeva, a osmoro ljudi je izgubilo život. Odluka da stariji od 65 godina, umesto u nedelju u nabavku idu u subotu od 4 do 7 ujutru,