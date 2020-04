Tiodorović: Bojazan da ćemo se na jesen ponovo suočiti sa virusom

Radio 021 pre 1 sat | Blic

Do kraja maja izborićemo se sa koronom, u junu ćemo se vratiti u normalne životne tokove, ali postoji bojazan da ćemo se od jeseni opet suočiti sa virusom, kaže epidemiolog Branislav Tiodorović.

U intervjuu za "Blic", on kaže da virus korona nikako nije mogao da zaobiđe Srbiju. "Nikako nismo mogli da izbegnemo nešto što je pandemija, nešto što se širi po celom cvetu, nešto što je stiglo u Evropu, pa logično je bilo da dođe i do nas. Ovo su samo izbegle afričke zemlje u kojima ima samo importovanih slučajeva, ali nema masovnog oboljenja. Svugde gde je previše toplo, nema virusa, on ima masni oklop koji se na vrućini topi i tako se uništava, a najviše ga