U Novom Pazaru eksplozija korona virusa: Prvi se razboleo pekar, a onda je pozvao na domine i šah

Posebno plaši to što nismo siguirni da su svi poštovali mere samoizolacije, što je 1. 706 osoba u Novom Pazaru, 870 u Tutinu, oko 400 u Sjenici, isto toliko u Raški

U Novom Pazaru zaraženo je u jednom danu 12 ljudi korona virusom, a strahuje se da je broj zaraženih još veći. Do pre neki dan, Novi Pazar je bio bez ijednog slučaja zaraženih, ali se to, na žalost, promenilo. Danas ima 13 zaraženih. Kako je rekao ministar Rasim Ljajić, kada je boravio u tom gradu pre 15 dana, delovalo je kaže da je to sasvim običan, martovski dan, na ulicama je bilo mnogo ljudi, kao da se ne radi o vanrednom stanju. - S druge strane ljudi su