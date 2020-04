Ubica slovačkog novinara Kucijaka osuđen na 23 godine zatvora

Novi magazin pre 1 sat | Beta

Sud u Slovačkoj osudio je danas bivšeg vojnika Miroslava Marčeka na 23 godine zatvora zbog ubistva istraživačkog novinara Jana Kucijaka i njegove verenice.

Marček je priznao krivicu za ubistvo Kucijaka i Martine Kušnirove 21. februara 2018. godine, koje je dovelo do masovnih demonstracija u Slovačkoj i do ostavke tadašnjeg premijera Roberta Fica. Presudu čekaju još tri optužena u tom slučaju, među kojima je biznismen Marijan Kočner, optužen da je naručio ubistva. Kočner je vlasnik više firmi za trgovinu nekretninama. Njih trojica su negirala krivicu, a u slučaju osuđujuće presude preti im kazna do 25 godina zatvora.