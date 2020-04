Vučić u Novom Pazaru: Još jedna teška noć za nama

Prva pre 57 minuta | beta, tanjug

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nalazi se u poseti Novom Pazaru povodom isporuke 10 kliničkih i tri transportna respiratora za bolnicu u tom gradu.

Kako je najavljeno iz predsedništva, respiratori su isporučeni u 11 časova u zgradi Skupštine opštine. Vučić je juče najavio da će obići žarišta epidemije koronavirusa u Srbiji, među kojima su, pored Novog Pazara, Ćuprija i Valjevo. Pre uručivanja, Vučić je obišao magacine Vučić je u postu naveo da je to velika stvar i da zna da ljudi u Novom Pazaru umeju to da poštuju. On je napisao da i Srbi i Bošnjaci treba da znaju da njihova država podjednako misli na njih.