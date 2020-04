Džonson u bolnici, ali i dalje vodi vladu

RTV pre 1 sat | Tanjug

LONDON - Britanski premijer Boris Dzonson i dalje je u bolnici, gde je smešten sinoć pošto i deset dana nakon što je pozitivno testiran na virus i dalje pokazuje simptome.

"Premijer radi izuzetno naporno, predvodi vladu i neprestano je u toku sa situacijom i to će se nastaviti", rekao je Dženrik za BBC. On je potvrdio da je Džonson u bolnici zbog testova, ali je dodao da će on i dalje biti informisan o svemu što se dešava i da će voditi vladu. Dzonson je sinoć smešten u bolnicu, pošto i deset dana nakon što je pozitivno testiran na virus i dalje pokazuje simptome. On je, nakon što je utvrđeno da je pozitivan na COVID-19, bio u