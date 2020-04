Danas ujutru slab prizemni mraz, tokom dana sunčano i toplo

Blic pre 6 sati | Tanjug

U Srbiji će danas jutro biti sveže, mestimično sa slabim prizemnim mrazem, a tokom dana će biti sunčano i toplo.

U centralnim, istočnim i južnim krajevima ponegde se ujutru očekuje i slab mraz na dva metra visine. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od -4 stepena na jugu do šest stepeni na severu, a najvisa od 16 do 20 stepeni. U Beogradu će jutro biti sveže, na širem području grada slab prizemni mraz. Tokom dana sunčano i toplo. Vetar slab, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od četiri do šest stepeni, a najviša oko 20 stepeni. U četvrtak i