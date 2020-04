"U subotu su bila puna izletišta": Vučić: Izvesno je da ćemo za Beograd i Niš uvesti karantin od petka do ponedeljka

Blic pre 8 sati | M.K.

Najverovatnije ćemo uvesti karantin od petka do ponedeljka, jer nas je subota jutro skupo koštala, ljudi su se skupljali na Fruškoj Gori i svim beogradskim izletištima, grupe od po 40 ljudi - rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić. On je dodao da "tako mora", ali da još nije doneta odluka od koliko sati u petak će početi da traje policijski čas i da to zavisi od mišljenja lekara i stručnjaka. - Sasvim je izvesno da ćemo ovu meru doneti za Beograd, Niš, a za