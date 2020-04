Kon: Nije vreme za ukidanje mera, narednih deset dana najvažnije

Novi magazin pre 2 sata | Beta

Epidemiolog Predrag Kon rekao je da podaci potvđuju da se epidemija koronavirusa u Srbiji nalazi na maksimumu i da sada "nema ni govora da se ukidaju mere za sprečavanje širenja bolesti".

Istakao da je narednih osam do 10 dana najvažnije, odnosno ulaženje u šestu nedelju, a da se onda očekuje opadanje broja obolelih. Na konferenciji za novinare u Palati Srbije u Beogradu, Kon je rekao da se on zalaže za potpuni prekid kontakata i da je odluka o uvođenju "policijskog časa" od 17 časova u petak, pa do ponedelka u pet ujutru, potpuno u skladu sa njegovom preporukom. Potvrdio je da nije ništa posebno do sada odlučeno u vezi sa Uskrsom koji se u Srbiji