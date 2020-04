Stefanović: Tokom noći 150 ljudi prekršilo zabranu kretanja u Srbiji

Slobodna Evropa pre 5 sati

Oko 150 ljudi u Srbiji prekršilo je meru zabrane kretanja tokom prethodne noći, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović u sredu, 7.aprila 2020.

On je gostujući na jednoj beogradskoj televiziji rekao da većina građana poštuje mere Vlade Srbije i da se od uvođenja vanrednog stanja broj krivičnih dela smanjio za 55 odsto. U kojoj meri vanredno stanje ograničava ljudska prava? Kriza testira demokratiju u Srbiji On je ocenio da će "u jednom trenutku" broj krivičnih dela biti u ponovnom porastu i dodao da je policija spremna na to. Stefanović je izjavio i da je u Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije oko 60