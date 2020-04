Vulkan Šiveluč izbacuje pepeo u visinu od 10 kilometara, očekuje se novi talas erupcije

Blic pre 2 sata | Srna

Vulkan Šiveluč u ruskom regionu Kamčatka izbacio je pepeo u visinu do deset kilometara, saopšteno je danas iz Tima za vulkanske erupcije Kamčatke. - Stub pepela dostigao je visinu od devet i po do deset kilometara. Oblak pepela proširio se od vulkana skoro 45 kilometara ka jugu prema Kamčatskom zalivu - ističe se u saopštenju. Stručnjaci navode da se erupcija vulkana nastavlja i da bi svaki trenutak mogao ponovo izbaciti novu količinu pepela na visinu od deset do