U Srbiji još 201 oboleli i jedan preminuli, ukupno 2.867 zaraženih i 66 umrlih

Danas pre 1 sat | Piše: B. Cvejić

Najnoviji podaci U Srbiji je u poslednjih 24 sata registrovan još 201 novooboleli od korona virusa, ali je i preminula još jedna osoba. Ukupno je do sada u našoj zemlji 2.867 zaraženih i 66 smrtnih slučajeva. Broj umrlih od korona virusa u Španiji u jednom danu iznosi 683, saopštile su danas španske vlasti.

Od juče do danas testirano je još 1.586 pacijenata, od kojih je na kovid pozitivno bilo 201. Do danas je testirano ukupno 12.347 građana. U ovom trenutku hospitalizovano je 1.907 osoba, a na respiratorima je 127. Statistika obolelih po gradovima i opšinama u Srbiji dostupna je na ovom linku. Zamenica direktora Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ Darija Kisić Tepavčević rekla je da je do sada premunulo 49 muškaraca i 17 žena, a da je