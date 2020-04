Penzioneri sutra ujutru u kupovinu od 4 do 7 sati u 68 prodavnica

InfoKG pre 2 sata | Branko Vukašinović

Penzionerima, odnosno građanima starijim od 65 godina, biće omogućeno da kupovinu obave sutra od 4 do 7 sati ujutru, umesto u subotu kao što je to bio slučaj prošlog vikenda.

To je u skladu sa novim merama koje je Vlada donela u cilju suzbijanja širenja Korona virusa, tačnije produžena je zabrana kretanja od sutra od 17 časova do ponedeljka do 5 sati ujutru. U Kragujevcu će za najstarije građane biti otvoreno 68 maloprodajnih objekata, ispred kojih će ih sačekati volonteri i pripadnici kragujevačke Policijske uprave. Spisak svih maloprodajnih objekata koji će sutra ujutru od 4 do 7 sati biti otvoreni za građane starije od 65 godina,