Džonson nije više na intenzivnoj nezi

Blic pre 7 sati | Tanjug

Britanski premijer Boris Džonson ne nalazi se više na odeljenju intezivne nege, rekao je njegov portparol, javlja Rojters. On će biti pažljivo praćen tokom rane faze oporavka i veoma je dobro raspoložen, naveo je portparol. DŽonson (55) je primljen u bolnicu "Sent Tomas" u nedelju uveče, 5. aprila, zbog konstantno povišene temperature i kašlja. Premijer Velike Britanije je na odeljenje za intenzivnu njegu prebačen dan kasnije. On je ranije bio pozitivan na testu za