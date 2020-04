Razlike sezonskih alergija i infekcija sličnih gripu

Radio 021 pre 1 sat | RTS

Činjenica je da se širenje epidemije virusa korona vremenski poklapa sa početkom sezonskih, odnosno polenskih alergija i kijavica, ali infektološkinja Ivana Milošević jasno pravi razliku između ovih pojava i ističe onu ključnu - alergije ne prati povišena temperatura.

Ona je rekla da je onima koji imaju alergijski problem i dobijaju ga iznova svakog proleća već jasno kakvi su simptomi koje bi trebalo da prepoznaju. "Uglavnom uzimaju lekove za alergiju, one najjednostavnije, antihistaminike, koji dovode do olakšanja. To olakšanje se neće desiti kod Covid-19. Drugo, osobe koje imaju alergiju, nemaju povišenu temperaturu, što se uglavnom događa kod onih koji imaju koronavirusnu infekciju", kazala je za RTS Milošević. Prema njenim