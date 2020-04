Vulin: Broj obolelih vojnika od COVID-19 tajna

Slobodna Evropa pre 10 sati

Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin izjavio je da se informacije o broju obolelih vojnika Vojske Srbije od COVID-19 neće objaviti javnosti.

On je na TV Hepi izjavio da "99,9 odsto" vojnika obolelih od COVID-19 ima lakše simptome bolesti i da se nalaze u karantinu. Pratite BLOG UŽIVO o korona virusu On je takođe rekao da u prihvatnim centrima u Srbiji, koje tokom vanrednog stanja obezbeđuje vojska, nijedan migrant nije zaražen korona virusom. "Više od 8.000 migranata na teritoriji naše zemlje nalazi se u 18 prihvatnih centara. Imaju sve što im je potrebno, ali nema izlaska. To je karantin i oni moraju