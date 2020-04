U Srbiji još 424 obolelih i pet preminulih, ukupno 4.054 zaraženih i 85 umrlih

Danas pre 5 minuta | Piše: B. Cvejić

Najnoviji podaci U Srbiji su u poslednja 24 časa registrovano još 424 pozitivna pacijenta na korona virus, a zabeleženo je i još pet smrtnih slučajeva. Ukupan broj obolelih do danas iznosi 4.054, a preminulih 85. Epidemiolog Branislav Tiodorović izjavio je ranije danas da će se građani Srbije, sudeći prema aktuelnoj epidemiološkoj situaciji, u normalne tokove života vratiti u junu. U Vojvodini su registrovana 424 pacijenata koji su pozitivni na virus korona, izjavio je jutros za TV Prva pokrajinski

Ukupno je do danas testirano 20.958 ljudi, od kojih od juče do danas 2.646. Na bolničkom lečenju se nalazi u ovom trenutku 2.890 pacijenata, od kojih je 138 na respiratorima. Preminule su tri osobe muškog i dve osobe ženskog pola, prosečne starosti 76 godina. Procenat smrtnosti u Srbiji od korona virusa je trenutno 2,09 odsto. Epidemiolog Branislav Tiodorović rekao je da se beleži blagi pad broja pacijenata na bolničkom lečenju, što je razlog za blagi optimizam. On