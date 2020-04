Korona odnela još jedan život u Prijepolju

IndeksOnline pre 1 sat

PRIJEPOLJE – Od poslednjeg izveštaja do danas testirano je još 12 osoba sa područja Zlatiborskog okruga od kojih je jedna pozitivna na novi korona virus (COVID-19) radi se osobi sa prebivalištem u Požegi. Od početka epidemije do danas testirano je 440 osoba a ukupno je potvrđeno 54 slučaja infekcije novim korona virusom (COVID-19) i to: Užice – 14, Prijepolje – 9, Bajina Bašta – 9, Nova Varoš – 6, Priboj – 5, Požega – 4, Sjenica – 3, Čajetina – 2 i Arilje – 2. Još