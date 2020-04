Kon posle šokantne objave o povlačenju: Slučaj u Nišu produžava agoniju, gubim strpljenje

Večernje novosti pre 3 sata | Novosti Online

Epidemiolog izneo svoje mišljenje o situaciji u Nišu i prodoru virusa korona u dom za stare, navodeći da i on, poput drugih ljudi gubi strpljenje

Epidemiolog Predrag Kon, govoreći o situaciji u Nišu smatra da je, ako se izuzme proboj virusa korona u Gerontološki centar, kriva epidemije u padu. Međutim, takođe navodi da je zbog ovog događaja otežana borba sa zarazom, zbog čega i sam gubi strpljenje - Osnovna stvar je da je to ekcesni događaj, tu je bilo 10 zaraženih, ako to izuzmemo, kriva je u padu. Ova situacija u Gerontološkom centru Niš, ne može tako lako da se apsorbuje, to se sve premešta na druga mesta