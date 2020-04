Tiodorović za RTS analizira epidemiološku situaciju na jugoistoku Srbije

RTS pre 3 sata

Epidemiolog Branislav Tiodorović je rekao da je krizna situacija u Nišu nastala pre svega zbog problema u Gerontološkom centru.

"To znači da je to u potpunosti poremetilo situaciju i da smo se našli u drugačijoj situaciji nego do tada. Pre toga smo mislili da smo u povoljnijoj situaciji jer je broj pacijenata u kliničkom centru i na respiratorima bio manji. Imali smo naznaku povoljnije situacije", rekao je Tiodorović za RTS. Formiran je Štab za upravljanje krizom u Nišavskom i Topličkom okrugu, a Tidorović je istakao da je on sastavljen od najupućenijih osoba na čelu sa ministrom