Nastava na daljinu završava se za mesec i po dana, a školska godina pre polovine juna

Južne vesti pre 9 sati | A. S. Južne vesti

Ministar prosvete Mladen Šarčević rekao je da bi nastava na daljinu za osnovce i srednjoškolce trebalo da bude završena za mesec i po dana, a da nastavnici mogu formativne ocene da pretvore u brojčane. Očekuje kraj školske godine i pre 16. juna. Povratak u školske klupe i dalje postoji kao mogućnost, ali on zavisi od razvoja pandemije virusa korona i njegovog suzbijanjau Srbiji. Do tada će se nastava odvijati preko TV-a i interneta, a ministar kaže da to neće