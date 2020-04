U KC Kragujevac od Kovida-19 leče se 102 osobe, 13 na respiratoru

RT Kragujevac pre 1 sat

Prema poslednjim podacima, još 4 osobe preminule su od Kovida-19.

Do sada je od posledica zaraze premunilo 103 pacijenta. Od juče su testirane 3.194 osobe, a virus je potvrđen kod još 445 pacijenata. Hospitalizovano je ukupno 3.511 pacijenata, a na respiratorima je 120 osoba. U kragujevačkom Kliničkom centru od Kovida-19 leče se 102 osobe, a 13 pacijenata je na respiratoru. Do sada od Kovida-19 je izlečeno 443 pacijenata. Do sada su testirane 29.472 osobe u Srbiji. Zamenica direktora Instituta Batut Darija Kisić Tepavčević je