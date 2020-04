Završena obnova autoputa od Batrovaca do Kuzmina

RTV pre 8 sati | Tanjug

BEOGRAD - Potpredsednica vlade i ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović izjavila je da je u vreme epidemije virusa završena rekonstrukcija autoputa od Kuzmina do Batrovaca, to jest do granice sa Hrvatskom.

"Svi veliki infrastrukturni projekti u Srbiji se realizuju i u vreme epidemije virusa korona i danas se u zemlji gradi oko 520 kilometara puteva i pruga, na kojima je trenutno angažovano 2.600 radnika na koje sam veoma ponosna. Vrednost tih projekata je 2,6 milijardi evra. Život ne sme da stane, moramo da mislimo i na dan posle", rekla je Mihajlović. Ona je, gostujući na RTS, istakla da se radovi izvode na nekoliko novih autoputeva, kao i u železničkom saobraćaju,