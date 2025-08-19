UGS “Nezavisnost”: Tražimo minimalac od 600 evra ili 70.000 dinara

Naissus info pre 39 minuta
UGS “Nezavisnost”: Tražimo minimalac od 600 evra ili 70.000 dinara

Do tog iznosa sindikat je došao analizom minimalne i prosečne potrošačke korpe. „Već dugo ukazujemo da minimalna potrošačka korpa ne prikazuje realno potrebe građana.

Predložićemo da se zarada po satu poveća od 400 do 405 dinara, odnosno da minimalna zarada iznosi oko 70.000 dinara“, rekao je Ristić. Ovaj predlog UGS Nezavisnost izneće na sastanku predstavnika sindikata, poslodavaca i Vlade Srbije o utvrđivanju minimalne cene rada u Srbiji počeo je danas u 10 u Socijalno-ekonomskom savetu. Na pomenutom sastanku, Nezavisnost će pokrenuti i pitanje povećanja ostalih zarada u javnom sektoru, jer se povećanjem minimalca smanjuje
Otvori na naissus.info

Povezane vesti »

Vanredno povećanje minimalca - od januara će iznositi 550 evra

Vanredno povećanje minimalca - od januara će iznositi 550 evra

Subotica.com pre 4 minuta
Mali: Vanredno povećanje minimalne zarade od 1. oktobra, minimalac će biti 500 evra

Mali: Vanredno povećanje minimalne zarade od 1. oktobra, minimalac će biti 500 evra

Morava info pre 4 minuta
Vlada predlaže minimalac od 550 evra, sindikati traže 600

Vlada predlaže minimalac od 550 evra, sindikati traže 600

Kamatica pre 54 minuta
Mali: Prosečan minimalac od oktobra 506 EUR, predlog Vlade da od januara bude 551 EUR ili 64.554 dinara

Mali: Prosečan minimalac od oktobra 506 EUR, predlog Vlade da od januara bude 551 EUR ili 64.554 dinara

Ekapija pre 29 minuta
Država predlaže minimalac od 550 evra

Država predlaže minimalac od 550 evra

InStore pre 29 minuta
"Od januara 550 evra minimalac" Prvo povećanje sleduje u oktobru, ministar Mali o svim detaljima: Prosečna plata 1.000 evra do…

"Od januara 550 evra minimalac" Prvo povećanje sleduje u oktobru, ministar Mali o svim detaljima: Prosečna plata 1.000 evra do kraja godine

Dnevnik pre 39 minuta
Mali: Vanredno povećanje minimalne zarade od 1. oktobra, minimalac će biti 500 evra

Mali: Vanredno povećanje minimalne zarade od 1. oktobra, minimalac će biti 500 evra

RTV pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Vlada SrbijeSindikatPregovoriminimalna zaradavladaPlateSindikat nezavisnost

Ekonomija, najnovije vesti »

O čemu treba voditi računa prilikom zaduživanja kod banaka (AUDIO)

O čemu treba voditi računa prilikom zaduživanja kod banaka (AUDIO)

RTV pre 4 minuta
Vanredno povećanje minimalca - od januara će iznositi 550 evra

Vanredno povećanje minimalca - od januara će iznositi 550 evra

Subotica.com pre 4 minuta
Državni kapitalizam na američki način - Trump cilja udeo u Intelu

Državni kapitalizam na američki način - Trump cilja udeo u Intelu

Bloomberg Adria pre 9 minuta
U većini gradova prosečna zarada nije dovoljna za pokriće potrošačke korpe

U većini gradova prosečna zarada nije dovoljna za pokriće potrošačke korpe

Biznis i finansije pre 9 minuta
„30 ispod 30“, Anđela Vulin: Kad se sretnu posao i strast

„30 ispod 30“, Anđela Vulin: Kad se sretnu posao i strast

BizLife pre 4 minuta