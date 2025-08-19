Mali: Predlog Vlade je da minimalac bude 550 evra

„Od 1. oktobra minimalna zarada u Srbiji povećaće se, vanredno, na 500 evra, a u toku su pregovori u okviru Socijalno-ekonomskog saveta o redovnom povećanju minimalne cene rada u Srbiji od 1. januara 2026. godine, i predlog Vlade će biti da ona skoči na 550 evra“, najavio je danas prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali, saopštilo je Ministarstvo finansija. „Na inicijativu predsednika Aleksandra Vučića nastavljamo dalje da podižemo nivo