Mali: Predlog Vlade je da minimalac bude 550 evra

Danas pre 3 sata  |  Danas Online
Mali: Predlog Vlade je da minimalac bude 550 evra
„Od 1. oktobra minimalna zarada u Srbiji povećaće se, vanredno, na 500 evra, a u toku su pregovori u okviru Socijalno-ekonomskog saveta o redovnom povećanju minimalne cene rada u Srbiji od 1. januara 2026. godine, i predlog Vlade će biti da ona skoči na 550 evra“, najavio je danas prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali, saopštilo je Ministarstvo finansija. „Na inicijativu predsednika Aleksandra Vučića nastavljamo dalje da podižemo nivo
