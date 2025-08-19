Pregovori o minimalnoj zaradi: Hoće li iznos da "dobaci" do prosečne potrošaške korpe?

Održan je prvi sastanak pregovaračkog tima za utvrđivanje minimalne cene rada za narednu godinu.

Iz Vlade Srbije ostali su pri ranijem predlogu da se minimalac poveća za 10,1 odsto, dok poslodavci i sindikalci još nisu izašli sa konkretnim stavovima. Krajnji rok za donošenje odluke i usaglašavanje svih strana je 15. septembar, ali pregovarači kažu da će ishod verovatno biti poznat već na sledećem zasedanju krajem avgusta. Povećanje minimalne zarade za 10,1 odsto, odnosno na 550 evra, uz povećanje neoporezivog dela zarade za 20,4 odsto, jeste predlog koji je