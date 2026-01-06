Povučena hrana za bebe "Nestle" u Srbiji: Strah od trovanja toksinima

Blic pre 3 sata
Kompanija Nestle UK primorana je da povuče serije svoje popularne formule za bebe iz straha da može da sadrži toksin. Dobrovoljno, ovi proizvodi su povučeni i sa tržišta Srbije.

Ovo povlačenje je preventivna mera zbog potencijalnog prisustva cereulida, supstance koju proizvodi mikroorganizam Bacillus cereus, u jednom od sastojaka dobavljača, korišćenog u predmetnim serijama, navodi se u obrazloženju o povlačenju proizvoda. Opozvani proizvodi u Srbiji su sledeći: Potrošači koji su kupili gore navedene serije ovih proizvoda, ne treba da daju ovaj proizvod svom detetu i mogu ga vratiti prodavcu kod koga je kupljen radi povraćaja novca. Gigant
