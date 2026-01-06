Nestle povlači određene NAN formule za bebe sa tržišta Srbije

Kompanija Nestle povlači određene proizvode za bebe sa tržišta Srbije, saopštilo je Ministarstvo zdravlja, navodeći da je reč o dobrovoljnom i preventivnom opozivu ograničenih serija pojedinih NAN formula za odojčad.

Kako je navedeno u saopštenju koje je prenelo Ministarstvo, Nestle Adriatic S d.o.o. započeo je opoziv iz predostrožnosti, zbog potencijalnog prisustva cereulida, toksina koji proizvodi bakterija Bacillus cereus, a koji kod beba može da izazove mučninu i povraćanje. „Bezbednost i dobrobit odojčadi su nam apsolutni prioritet. Ovo povlačenje je preventivna mera zbog potencijalnog prisustva cereulida, supstance koju proizvodi mikroorganizam Bacillus cereus, u jednom