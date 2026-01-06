Nestle povlači određene NAN formule za bebe sa tržišta Srbije

Rešetka pre 1 sat
Nestle povlači određene NAN formule za bebe sa tržišta Srbije

Kompanija Nestle povlači određene proizvode za bebe sa tržišta Srbije, saopštilo je Ministarstvo zdravlja, navodeći da je reč o dobrovoljnom i preventivnom opozivu ograničenih serija pojedinih NAN formula za odojčad.

Kako je navedeno u saopštenju koje je prenelo Ministarstvo, Nestle Adriatic S d.o.o. započeo je opoziv iz predostrožnosti, zbog potencijalnog prisustva cereulida, toksina koji proizvodi bakterija Bacillus cereus, a koji kod beba može da izazove mučninu i povraćanje. „Bezbednost i dobrobit odojčadi su nam apsolutni prioritet. Ovo povlačenje je preventivna mera zbog potencijalnog prisustva cereulida, supstance koju proizvodi mikroorganizam Bacillus cereus, u jednom
Otvori na resetka.rs

Povezane vesti »

Ministarstvo zdravlja: "Nestle" preventivno povlači sa tržišta neke proizvode za bebe

Ministarstvo zdravlja: "Nestle" preventivno povlači sa tržišta neke proizvode za bebe

RTS pre 33 minuta
“Nestle“ povlači sa srpskog tržišta neke proizvode za bebe

“Nestle“ povlači sa srpskog tržišta neke proizvode za bebe

Morava info pre 1 sat
Nestle povlači sa srpskog tržišta neke proizvode za bebe zbog mogućeg prisustva cereulida

Nestle povlači sa srpskog tržišta neke proizvode za bebe zbog mogućeg prisustva cereulida

N1 Info pre 3 sata
Nestle s tržišta povlači nekoliko serija hrane za bebe

Nestle s tržišta povlači nekoliko serija hrane za bebe

Vreme pre 3 sata
Preventivno se povlače neki proizvodi za bebe: „Iskreno se izvinjavamo zbog neprijatnosti“

Preventivno se povlače neki proizvodi za bebe: „Iskreno se izvinjavamo zbog neprijatnosti“

Zrenjaninski pre 3 sata
Nestle povlači sa srpskog tržišta određene proizvode za bebe zbog mogućeg prisustva cereulida

Nestle povlači sa srpskog tržišta određene proizvode za bebe zbog mogućeg prisustva cereulida

Newsmax Balkans pre 3 sata
Nestle preventivno povlači sa tržišta neke proizvode za bebe

Nestle preventivno povlači sa tržišta neke proizvode za bebe

Biznis.rs pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Nestle

Ekonomija, najnovije vesti »

Radosavljević: Zbog manjeg rasta BDP-a, neke projekcije budžeta neće biti realizovane

Radosavljević: Zbog manjeg rasta BDP-a, neke projekcije budžeta neće biti realizovane

Nova ekonomija pre 33 minuta
Kako je Toto Volf postao ikona Formule 1: Od traume iz detinjstva do bogatstva od 2,5 milijarde dolara

Kako je Toto Volf postao ikona Formule 1: Od traume iz detinjstva do bogatstva od 2,5 milijarde dolara

Forbes pre 28 minuta
„Srbija se nalazi u snažnom kolonijalnom zagraljaju“: Po kom osnovu bi Rio Tinto mogao da tuži Srbiju?

„Srbija se nalazi u snažnom kolonijalnom zagraljaju“: Po kom osnovu bi Rio Tinto mogao da tuži Srbiju?

Danas pre 28 minuta
Kompanija Nike neočekivani dobitnik američke intervencije u Venecueli

Kompanija Nike neočekivani dobitnik američke intervencije u Venecueli

Bloomberg Adria pre 28 minuta
Ognjenović: Sa najnovijom povišicom, najniža penzija povećana na 31.092 dinara

Ognjenović: Sa najnovijom povišicom, najniža penzija povećana na 31.092 dinara

Euronews pre 28 minuta