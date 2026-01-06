Nestle povlači sa srpskog tržišta neke proizvode za bebe zbog mogućeg prisustva cereulida

Kompanija Nestle povlači određene proizvode za bebe sa srpskog tržišta, saopštilo je Ministarstvo zdravlja. "Kompanija Nestle Adriatic S d.o.o. dobrovoljno i iz predostrožnosti započinje opoziv ograničenih serija određenih NAN formula za odojčad", navodi se u saopštenju koje je prenelo Ministarstvo.

Kako se navodi, proizvod se povlači zbog potencijalnog prisustva cereulida - toksina koji proizvodi bakterija Bacillus cereus, a što može da dovede do mučnine i povraćanja kod beba. "Bezbednost i dobrobit odojčadi su nam apsolutni prioritet. Ovo povlačenje je preventivna mera zbog potencijalnog prisustva cereulida, supstance koju proizvodi mikroorganizam Bacillus cereus, u jednom od sastojaka dobavljača, korišćenog u predmetnim serijama", saopšteno je. Opozvani