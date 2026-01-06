Nestle povlači sa srpskog tržišta neke proizvode za bebe zbog mogućeg prisustva cereulida

N1 Info pre 6 sati  |  N1 Beograd
Nestle povlači sa srpskog tržišta neke proizvode za bebe zbog mogućeg prisustva cereulida

Kompanija Nestle povlači određene proizvode za bebe sa srpskog tržišta, saopštilo je Ministarstvo zdravlja. "Kompanija Nestle Adriatic S d.o.o. dobrovoljno i iz predostrožnosti započinje opoziv ograničenih serija određenih NAN formula za odojčad", navodi se u saopštenju koje je prenelo Ministarstvo.

Kako se navodi, proizvod se povlači zbog potencijalnog prisustva cereulida - toksina koji proizvodi bakterija Bacillus cereus, a što može da dovede do mučnine i povraćanja kod beba. "Bezbednost i dobrobit odojčadi su nam apsolutni prioritet. Ovo povlačenje je preventivna mera zbog potencijalnog prisustva cereulida, supstance koju proizvodi mikroorganizam Bacillus cereus, u jednom od sastojaka dobavljača, korišćenog u predmetnim serijama", saopšteno je. Opozvani
