Nestle s tržišta povlači nekoliko serija hrane za bebe

Vreme pre 4 sati
Nestle s tržišta povlači nekoliko serija hrane za bebe

Zbog potencijalnog prisustva bakterije koja može izazvati trovanje, kompanija Nestle s tržišta u Srbiji povlači nekoliko serija NAN formule za bebe

Sa tržišta u Srbiji povlači se nekoliko serija formula za odojčad NAN kompanije Nestle zbog potencijalnog prisustva bakterije koja može izazvati trovanje. Kako je saopšteno iz te kompanije, proizvodi se povlače zbog potencijalnog prisustva cereulida, supstance koju proizvodi mikroorganizam Bacillus cereus, u jednom od sastojaka dobavljača, korišćenog u serijama koje se povlače. Kako se napominje, do sada nije potvrđen nijedan slučaj oboljenja ili simptoma uzrokovan
Otvori na vreme.com

Povezane vesti »

Povučena hrana za bebe "Nestle" u Srbiji: Strah od trovanja toksinima

Povučena hrana za bebe "Nestle" u Srbiji: Strah od trovanja toksinima

Blic pre 33 minuta
Ministarstvo zdravlja: "Nestle" preventivno povlači sa tržišta neke proizvode za bebe

Ministarstvo zdravlja: "Nestle" preventivno povlači sa tržišta neke proizvode za bebe

RTS pre 2 sata
“Nestle“ povlači sa srpskog tržišta neke proizvode za bebe

“Nestle“ povlači sa srpskog tržišta neke proizvode za bebe

Morava info pre 3 sata
Nestle povlači određene NAN formule za bebe sa tržišta Srbije

Nestle povlači određene NAN formule za bebe sa tržišta Srbije

Rešetka pre 3 sata
Nestle povlači sa srpskog tržišta neke proizvode za bebe zbog mogućeg prisustva cereulida

Nestle povlači sa srpskog tržišta neke proizvode za bebe zbog mogućeg prisustva cereulida

N1 Info pre 5 sati
Preventivno se povlače neki proizvodi za bebe: „Iskreno se izvinjavamo zbog neprijatnosti“

Preventivno se povlače neki proizvodi za bebe: „Iskreno se izvinjavamo zbog neprijatnosti“

Zrenjaninski pre 4 sati
Nestle povlači sa srpskog tržišta određene proizvode za bebe zbog mogućeg prisustva cereulida

Nestle povlači sa srpskog tržišta određene proizvode za bebe zbog mogućeg prisustva cereulida

Newsmax Balkans pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Nestle

Ekonomija, najnovije vesti »

Imperija SNS biznismena Davora Macure: Od menjačnice, preko banke i partnerstva sa EPS-om, do Zvezde i Olimpijskog komiteta

Imperija SNS biznismena Davora Macure: Od menjačnice, preko banke i partnerstva sa EPS-om, do Zvezde i Olimpijskog komiteta

Nova pre 9 minuta
Putnici na letu Britiš ervejza proveli skoro osam sati u avionu na aerodromu u Amsterdamu pre otkazivanja leta

Putnici na letu Britiš ervejza proveli skoro osam sati u avionu na aerodromu u Amsterdamu pre otkazivanja leta

Aero.rs pre 43 minuta
Raste potreba za pšenicom - Žitopromet obezbeđuje stabilan otkup, skladištenje i fer saradnju sa proizvođačima

Raste potreba za pšenicom - Žitopromet obezbeđuje stabilan otkup, skladištenje i fer saradnju sa proizvođačima

RTV pre 29 minuta
Toyota zabeležila prvi pad globalne proizvodnje u šest meseci

Toyota zabeležila prvi pad globalne proizvodnje u šest meseci

Auto blog pre 53 minuta
Broker: Knjigovodstvena vrijednost NIS-a je oko 3,2 milijarde eura, a ruskog udjela oko 1,5 milijardi

Broker: Knjigovodstvena vrijednost NIS-a je oko 3,2 milijarde eura, a ruskog udjela oko 1,5 milijardi

SEEbiz pre 58 minuta