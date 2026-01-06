Preventivni opoziv bebi-hrane u Srbiji: Ministarstvo i Nestle izdali važno upozorenje

Kompanija Nestle Adriatic počinje opoziv ograničenih serija određenih NAN formula za odojčad, u saradnji sa Ministarstvom zdravlja Republike Srbije, navodi se u saopštenju ove kompanije koju je prenelo Ministarstvo zdravlja i dodaje da kompanija to čini dobrovoljno i iz predostožnosti.

Ministarstvo, odnosno njegov sektor za inspekcijske poslove preduzima sve mere iz svoje nadležnosti po pitanju preventivnog povlačenja proizvoda ove kompanije, naveli su iz ministarstva. Proizvodi se povlače iz prodaje kao preventivna mera zbog potencijalnog prisustva cereulida, supstance koju proizvodi mikroorganizam Bacillus cereus, u jednom od sastojaka dobavljača, korišćenog u serijama koje se povlače, ističe se u saopštenju. Potrošači koji su kupili serije