Interesi jednog čoveka važniji od države

Srbija je na dobrom putu da ponovi grešku iz 2008. Umesto da sada preuzme NIS, vlast je pristala da Gaspromnjeft kontrolni paket proda MOL-u, iako je baš ovih dana svima postalo jasno da to nije nikakva garancija za energetsku sigurnost i bezbednost zemlje

Većinski paket akcija NIS-a uskoro će, po svemu sudeći, sa ruskog Gaspromnjefta preći u vlasništvo mešovite firme mađarskog MOL-a i XRG P.J.S.C iz UAE, podružnice ADNOC-a, na koju je prenet i udeo od 24,9 odsto u austrijskom OMV-u, pa bi bilo logično da učestvuje i u kupovini NIS-a, kojem je OFAC operativnu licencu za rad produžio do 20. marta. Kupoprodajni ugovor bi trebalo da bude zaključen do kraja marta, uz saglasnost svih nadležnih regulatornih tela, a do tada