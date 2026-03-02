Interesi jednog čoveka važniji od države

Radar pre 28 minuta  |  Petar Gonja
Interesi jednog čoveka važniji od države

Srbija je na dobrom putu da ponovi grešku iz 2008. Umesto da sada preuzme NIS, vlast je pristala da Gaspromnjeft kontrolni paket proda MOL-u, iako je baš ovih dana svima postalo jasno da to nije nikakva garancija za energetsku sigurnost i bezbednost zemlje

Većinski paket akcija NIS-a uskoro će, po svemu sudeći, sa ruskog Gaspromnjefta preći u vlasništvo mešovite firme mađarskog MOL-a i XRG P.J.S.C iz UAE, podružnice ADNOC-a, na koju je prenet i udeo od 24,9 odsto u austrijskom OMV-u, pa bi bilo logično da učestvuje i u kupovini NIS-a, kojem je OFAC operativnu licencu za rad produžio do 20. marta. Kupoprodajni ugovor bi trebalo da bude zaključen do kraja marta, uz saglasnost svih nadležnih regulatornih tela, a do tada
Otvori na radar.rs

Pročitajte još

Rok ističe, odgovora nema: Sudbina 13.000 zaposlenih u NIS-u i dalje neizvesna

Rok ističe, odgovora nema: Sudbina 13.000 zaposlenih u NIS-u i dalje neizvesna

Kamatica pre 14 sati
"Ruska nafta nije potrebna Mađarskoj, to je politički izbor"

"Ruska nafta nije potrebna Mađarskoj, to je politički izbor"

B92 pre 1 dan
Šta čeka zaposlene u NIS-u ako ih MOL kupi

Šta čeka zaposlene u NIS-u ako ih MOL kupi

Politika pre 1 dan
Plenković o MOL-u, Janafu i ruskoj nafti: Procjenjujemo situaciju

Plenković o MOL-u, Janafu i ruskoj nafti: Procjenjujemo situaciju

SEEbiz pre 1 dan
Kupovinom pet odsto akcija NIS-a Srbija stiče veću kontrolu nad odlukama

Kupovinom pet odsto akcija NIS-a Srbija stiče veću kontrolu nad odlukama

Politika pre 2 dana
Šta za Srbiju predstavlja kupovina dodatnih 5% akcija u NIS-u?

Šta za Srbiju predstavlja kupovina dodatnih 5% akcija u NIS-u?

Pravda pre 2 dana
SSP: Vlast ubeđuje građane da će Mol spasiti NIS, a Mađarska ostala bez nafte

SSP: Vlast ubeđuje građane da će Mol spasiti NIS, a Mađarska ostala bez nafte

Danas pre 3 dana

Ključne reči

OMVMOLGaspromnjeft

Ekonomija, najnovije vesti »

Interesi jednog čoveka važniji od države

Interesi jednog čoveka važniji od države

Radar pre 28 minuta
Advokat: Pet osoba uhapšeno na blokadi poljoprivrednika kod Badovinaca, postoji sumnja da je jednom polomljena ruka, a da su…

Advokat: Pet osoba uhapšeno na blokadi poljoprivrednika kod Badovinaca, postoji sumnja da je jednom polomljena ruka, a da su drugi pretučeni

Danas pre 34 minuta
Kako pokrenuti mali biznis u Srbiji? Ovo su ključni koraci - evo šta vam je sve potrebno i šta vas čeka od prvog dana

Kako pokrenuti mali biznis u Srbiji? Ovo su ključni koraci - evo šta vam je sve potrebno i šta vas čeka od prvog dana

Kurir pre 8 minuta
Sutra počinje isplata penzija! Evo ko prvi dobija novac, oglasio se PIO Fond: Ovo je detaljan kalendar isplate (foto)

Sutra počinje isplata penzija! Evo ko prvi dobija novac, oglasio se PIO Fond: Ovo je detaljan kalendar isplate (foto)

Blic pre 9 minuta
Ovo pravilo većina ignoriše, a smanjuje račun za struju! Jedno dugme može znatno da utiče na potrošnju: Evo u čemu je caka…

Ovo pravilo većina ignoriše, a smanjuje račun za struju! Jedno dugme može znatno da utiče na potrošnju: Evo u čemu je caka

Blic pre 1 sat