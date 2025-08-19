Mali: Vanredno povećanje minimalne zarade od 1. oktobra, minimalac će biti 500 evra

Morava info pre 1 sat  |  Tanjug
Prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da će minimalna zarada od 1. oktobra biti povećana sa 457 na 500 evra.

Dodao je da je to dogovoreno na inicijativu predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Ukazao je da je predlog Vlade Srbije da se drži dinamika daljeg povećanja minimalne zarade i da je predlog vlade da povećanje od 2026. godine bude 10,1 odsto, kako bi minimalna zarada dostigla 550 evra. Naveo je da se to u istoriji nije desilo. Istakao je da će konačna odluka oko minimalne zarade biti doneta do 15. septembra. Naveo je da će za vikend građanima Srbije biti
