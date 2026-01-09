Srednji kurs evra: Narodna banka Srbije objavila današnje vrednosti stranih valuta

Srednji kurs evra: Narodna banka Srbije objavila današnje vrednosti stranih valuta

Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,3182 dinara, što je neznatna promena u odnosu na četvrtak, objavila je danas Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar je prema evru jači za 0,1 odsto u odnosu na period od pre mesec dana, na godišnjem nivou oslabio je za 0,2 odsto, dok je od početka godine ostao na istom nivou. Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar danas je niži je za 0,2 odsto i iznosi 100,5728 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru jači je za 0,2 odsto u odnosu na pre mesec dana, a na godišnjem nivou za 13,0 odsto, dok je od početka godine slabiji za 0,7 odsto.
