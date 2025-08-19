Siniša Mali najavio vanredno povećanje minimalca na 500 evra od oktobra

Od 1. oktobra ove godine minimalna zarada u Srbiji će vanredno biti povećana na 500 evra, rekao je prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali.

On je dodao da su u toku pregovori u okviru Socijalno-ekonomskog saveta o redovnom povećanju minimalne cene rada od 1. januara 2026. godine, a predlog Vlade biće da ona iznosi 550 evra. U ovom trenutku minimalna zarada iznosi 457 evra, kaže Mali, a povećanje minimalca ima za cilj „daljeg podizanja životnog standarda građana“. Nakon povećanja u januaru ove godine od 13,7%, rast minimalne zarade u oktobru iznosiće 9,4%, a sa očekivanim sledećim redovnim povećanjem u