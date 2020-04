Zečević: Deo kritika neosnovan, o delu će se tek raspravljati

Dnevnik pre 39 minuta | Tanjug

BEOGRAD: Vanredno stanje u Srbiji nije uvedeno da bi se državni vrh borio protiv slobode kretanja i govora, kaže Slobodan Zečević iz Instituta za evropske studije, povodom kritike grupe poslanika Evropskog parlamenta da su srpske vlasti vanredno stanje uvele da ogranice slobodu kretanja i govora, a ne zbog borbe protiv virusa korona.

Stroge mere rezultat su, kaže Zečević, rezultat svesti i zabrinutosti političkog vrha da naš zdravstveni sistem neće izdržati pritisak virusa korona. On neosnovanim smatra i navode poslanika EU da je srpski predsednik rekao da "nije bilo solidarnosti EU". To nije rekao samo Vučić, već su na početku krize to rekli mnogi zvaničnici zemalja članica EU, podseća Zečević. Međutim, Zečević smatra da postoje delovi kritika evropskih parlamentaraca o kojima će se tek