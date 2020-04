Ramazan u vrijeme korone

RTV Novi Pazar pre 32 minuta

Kako će korona virus uticati na post? Post u toku ramazana je obavezan, osim za djecu, trudnice, žene u mjesečnom ili postporođajnom ciklusu, žene koje doje, za bolesnike i putnike.

Oni koji imaju simptome bolesti Covid-19 možda neće morati postiti tokom ramazana, ako fizički nisu sposobni za to. Kako će iftari biti drugačiji Juftar je obrok kojim se prekida post i on se često dijeli sa širom porodicom i prijaetljima. No, širenje pandemije će vjerovatno spriječiti tu tradiciju tokom ovogodišnjeg ramazana, jer će se ljudi morati pridržavati mjera socijalne distance i izbjegavanja masovnijih okupljanja. Na koje druge ramazanske ibadete bi mogao