Predsednik: Danilo je dobro, ponosan sam na svoju decu

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da je njegov sin Danilo, koji je oboleo od covid 19, sada dobro i istakao da je ponosan na svoju decu, Danila i Milicu, što su pomagali penzionerima.

"Mnogo sam srećan što je Danilo vrlo dobro. Ne moram nikome ko je roditelj da govorim kako je to kada za jednu tešku i prevrtljivu bolest morate da odvedete svoje dete negde, a ne možete a uđete u bolnicu ili bilo gde sa njim. To je za nama",rekao je Vučić gostujući na Pinku. On je zahvalio svima koji su mu pružali podršku. "Kao i onima koji su molili Boga da Danilo završi na respiratoru ili još gore od toga... i jedno i drugo govori za sebe dovoljno. Ponosan sam