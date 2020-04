Tiodorović: Potrebno nedelju dana da se stabilizuje epidemiološka situacija na jugu

Danas pre 16 sati | Piše: Beta

Epidemiolog Branislav Tiodorović izjavio je da se situacija u vezi sa korona virusom u Nišu stabilizuje, ali da će biti potrebna cela naredna nedelja da se stanje na jugu Srbije stavi pod kontrolu.

„Ako sagledamo podatke na osnovu uzetih briseva i testiranja, može se videti da u odnosu na prošlu nedelju kad je bilo 40 do 44 odsto pozitivnih, sada imamo 10 do 12 odsto, što znači da se ipak stabilizuje“, rekao je Tiodorović za N1. On je dodao da još postoje problemi u Leskovcu, Vranju i Boru i da je cele naredne nedelje potreban oprez da bi se i tu situacija stavila pod kontrolu. Upitan da li je moguće da se mere u većem delu zemlje relaksiraju, a ostanu nešto