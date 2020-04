Vučić: Od utorka 21. aprila policijski čas od 18 časova

Danas pre 8 sati | Piše: B. C.

Predsednik Srbije večeras gostovao na Pinku Predsednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je večeras na televiziji Pink da će od utorka policijski čas trajati at vremena manje, odnosno zabrana kretanja će važiti od 18 do 5 časova, a da će penzioneri u periodu od 18 do 01 sat moći da izaberu svoje vreme za šetnju od pola sata. Od juče do danas registrovana su 304 novoobolela od korona virusa u Srbiji i preminulo je još sedam ljudi. Ukupno je u našoj zemlji zabeleženo 5.994 zaraženih i 117 smrtnih slučajeva.

Predsednik je rekao da će se ići na ublažavanje i drugih mera jer se borimo za rast naše ekonomije i za plate naših ljudi. „Ukoliko ne budemo imali rast novozaraženih i ako sve to bude u redu, onda ćemo ići da svakog dana penzioneri mogu da izađu da šetaju po pola sata, umesto samo utorkom, petkom i nedeljom. U roku od sedam do deset dana treba da se obezbedi parlament Srbije, da dobiju sva zaštitna sredstva i da se zakaže sednica skupštine. Pozivam i sve