Od sutra otvaranje pijaca i malih radnji, starijima od 65 dozvoljena šetnja po pola sata

Prema novim merama koje su donete na današnjoj sednici Vlade Srbije građani stariji od 65 godina moći će, počev od sutra, utorkom, petkom i nedeljom da izlaze u šetnju u trajanju od pola sata, a popuštanje mera u skladu sa epidemiološkom situacijom podrazumeva i otvaranje zelenih pijaca, malih radnji i nastavak građevinskih radova, saopšteno je iz Vlade Srbije.

Popuštanje mera se ne odnosi na radnje u tržnim centrima, kao ni na one u kojima postoji blizak fizički kontakt, kao što su frizerski i kozmetički saloni, tako da oni ostaju zatvoreni do daljnjeg. U saopštenju se navodi da će građani stariji od 65 godina pola sata dnevno za šetnju moći da iskoriste u periodu od 18.00 sati do 1.00 sat iza ponoći u predviđenim danima, najviše 600 metara od mesta stanovanja. Od utorka, 21. aprila, biće dozvoljen rad i poslodavcima iz