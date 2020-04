Brnabić donosi ohrabrujuće vesti: Ovo je bitka koju privodimo kraju, ali moramo biti jako oprezni

Srbija danas pre 17 minuta

Odlukom Vlade Srbije od sutra, 21. aprila, policijski čas, umesto u 17 sati, počinjaće u 18 časova, i trajati do narednog jutra u 05.00.

To je jedan korak u ublažavnju mera uvedenih radi sprečavanja širenja virusa korona. Do sada je zabrana kretanja, od kako je uvedena pre nešto više od mesec dana, važila od 17 sati do pet ujutru narednog dana. Pored ove, Vlada Srbije odlučila je da građani stariji od 65 godina, od sutra tri puta nedeljno, mogu u šetnju po 30 minuta, u periodu od 18 sati do jedan posle ponoći. - Polako se popuštaju restriktivne mere koje smo uvodili na početku i tokom epidemije