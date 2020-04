Vučić: Velika zahvalnost BIA za pomoć u borbi protiv korona virusa

Beta pre 1 sat

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da se vidi da korona virus slabi i da je to odgovor svima onima koji pitaju zašto se neke mere ukidaju.

"Mi više nemamo tako teške slučajeve oboljevanja i to je veliki uspeh", naglasio je Vučić, prilikom obilaska radova na brzoj pruzi Beograd - Novi Sad.

On je rekao i da se svakim danom sve više građana testira i da se neće dozvoliti da se Srbiji "desi Singapur".

Na pitanje o primedbama zbog nekih mera, Vučić je rekao da nije ukinuta "gotovo" ni jedna sloboda, iako tome služe vanredna stanja, već je ona korišćena samo kako bi se ograničilo kretanje.

Vučić je, govoreći o borbi protiv korona virusa, zahvalio Bezbednosno informativnoj agenciji (BIA)koja je "mnogo pomogla, baš kako su to i civilna i vojna služba u Rusiji, Mosad državi Izrael, ili Mi - 6 Velikoj Britaniji, kao i službe Sjedinjenim američkim državama".

"Tako je i naša služba mnogo učinila, uradila, kontrolisala, napravila, pomogla. Ti ljudi rade danonoćno i na brojanju materijala, nabavci, prenosu materijala i svemu drugom, i zaštitne opreme i medicinskih aparata", rekao je Vučić.

On je rekao i da će se, pored postojećeg finansijskog, prvi put posle 60-70 godina, uvesti i materijalno knjigovodstvo u zdravstvo pa će se tačno znati šta se gde ima.

"U centralnom magacinu će biti sve što je potrebno", rekao je Vučić.

Predsednik Srbije je izjavio da će o datumu i načinu održavanja izbora prvo da razgovara sa političkim strankama sa kojima je imao ranije razgovore i to pre ukidanja varednog stanja".

"Obavestiću ih o tome kada se stiču uslovi, kada smatramo da će biti stečeni. Da se dogovorimo oko svega, da se dogovorimo da Republička komisija, možda dan, dva ili pet sačeka po okončanju vanrednog stanja pa da tek onda krenu da teku izborne radnje", rekao je Vučić.

Rekao je da o izborima i političkim protivnicima ne želi sad da govori i dodao "izbori su tu, izborna pravila su jasna i svako ko želi da učestvuje nek učestvuje".

On je rekao da se "uželeo" da odgovori političkim protivnicima na napade ali će sačekati do ukidanja vanrednog stanja.

U oktobru 2021. brzom prugom od Beograda do Novog Sada za 25 minuta

Vučić je najavio da će se za godinu i pet meseci, odnosno u oktobru naredne godine, od Beograda do Novog Sada brzom prugom koja se gradi, stizati za 25 minuta vozovima koji će ići gotovo 200 kilometara na sat.

"Ovaj deo pruge od Stare Pazove do Novog Sada plaćamo 580 miliona dolara, deonica od Beograda do Novog Sada koštaće 850 miliona dolara, a još 1,2 milijarde dolara koštaće brza pruga od Novog Sada do Subotice", kazao je Vučić kod Čortanovaca na gradilištu pruge Beograd-Budimpešta.

Tunel "Čortanovci" je dugačak 1,1 kilometar, a tri kilometara vijadukt koji će, po rečima Vučića, "možda biti čak i lepši od mosta Vrla na južnom kraku Koridora 10".

Vučić je kazao da je njegova ideja da se brza pruga gradi ne samo od Beograda do granice sa Mađarskom, već i od Beograda do Niša.

"Na ovoj deonici neće biti nikakvih kašnjenja. To je bila jedna od tema o kojoj sam pričao s premijerom Mađarske Viktorom Orbanom", kazao je on uz ocenu da je odlična saradnja Srbije i Mađarske.

Naglasio je da se Srbija "nije odrekla nijednog od velikih i važnih infrastrukturnih projekata" i da mu se "čini da smo uspeli da sačuvamo novac za to".

Dodao je da smatra da je Srbija nešto spremnije od većine zemalja ne samo u regionu, veći i u Evropi i da građani ne treba da strahuju.

Vučić je rekao da su gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević i on pogrešno najavili da će dve velike multinacionalne kompanije doći u Novi Sad i zaposle hiljade ljudi:"I ja sam to verovatno rekao negde. Obojica smo pogrešili, ali uveren sam da uskori sledi najava jedne od najvećih investicija koje smo imali u Srbiji i biće verovatno vezana za Novi Sad", kazao je Vučić.

(Beta, 04.21.2020)