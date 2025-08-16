Telekom Srbija planira zaduženje od 1,2 milijarde evra kroz emisiju korporativnih obveznica

Telekom Srbija planira zaduženje od 1,2 milijarde evra kroz emisiju korporativnih obveznica

Vanredna Skupština akcionara zakazana za 5. septembar razmatra odluku o izdavanju dugoročnih obveznica Telekoma u 2025. i 2026. godini.

Kompanija Telekom Srbija obavestila je akcionare o zakazivanju vanredne Skupštine za 5. septembar, na kojoj će biti razmatrana odluka o izdavanju korporativnih obveznica. Planirano zaduženje iznosi 1,2 milijarde evra tokom 2025. i 2026. godine. N1 Info Nedeljnik Biznis.rs

Ova emisija obveznica predstavlja nastavak finansijske strategije Telekoma, koji je već doneo odluku o izdavanju dugoročnih hartija od vrednosti na sednici Skupštine održanoj 27. juna 2025. godine. Detalji o rasporedu realizacije zaduženja još nisu poznati. Nova ekonomija Serbian News Media Vranje news

Telekom

