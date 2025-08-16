Telekom Srbija planira zaduženje od 1,2 milijarde evra kroz emisiju korporativnih obveznica

Naslovi.ai pre 1 sat

Vanredna Skupština akcionara zakazana za 5. septembar razmatra odluku o izdavanju dugoročnih obveznica Telekoma u 2025. i 2026. godini.

Kompanija Telekom Srbija obavestila je akcionare o zakazivanju vanredne Skupštine za 5. septembar, na kojoj će biti razmatrana odluka o izdavanju korporativnih obveznica. Planirano zaduženje iznosi 1,2 milijarde evra tokom 2025. i 2026. godine. N1 Info Nedeljnik Biznis.rs

Ova emisija obveznica predstavlja nastavak finansijske strategije Telekoma, koji je već doneo odluku o izdavanju dugoročnih hartija od vrednosti na sednici Skupštine održanoj 27. juna 2025. godine. Detalji o rasporedu realizacije zaduženja još nisu poznati. Nova ekonomija Serbian News Media Vranje news