Zakazana vanredna Skupština akcionara Telekoma

teleoperator planira da se u dve godine zaduži za još 1,2 milijarde evra

Kompanija „Telekom Srbija“ obavestila je akcionare da je za 5. septembar u podne zakazana vanredna Skupština akcionara, a na dnevnom redu je, između ostalog, i usvajanje odluke o izdavanju korporativnih obveznica te kompanije, prenosi Beta pozivajući se na portal N1. Prema ranijim najavama, državni teleoperator planira da se u ovoj i sledećoj godini zaduži za još 1,2 milijarde evra (1,4 milijarde dolara). Skupština „Telekoma“ usvojila je 27. juna odluku kojom se